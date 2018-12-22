Слуцкий перестал считать себя перспективным тренером

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет голландский клуб "Витесс", признался, что больше не считает себя молодым и перспективным специалистом, пишет Newsru.com.
"Уже говорил о том, что разучился мечтать. Не мечтаю вообще. Футбольному тренеру мечтать - очень опасно и неправильно, - приводит слова Слуцкого "Спорт-Экспресс". - Сейчас многие спрашивают: ну, вот "Витесс", а что дальше? Не знаю. Может, я семь лет отработаю в "Витессе", как в ЦСКА. И меня такая перспектива скорее радует, нежели пугает.
Когда футболист юным начинает играть в основном составе, его еще долго все считают молодым-перспективным. Возьмите того же Дзагу. Опа - а уже 28 лет. Вроде ты уже не молодой, а ближе к старому, но себя все еще считаешь перспективным. Вот и у меня такая же история. Меня тоже везде, начиная с "Москвы", называли молодым тренером.
А сейчас смотрю - какой я уже молодой? 47 лет. Почеттино младше меня на год. Гвардиола - моего возраста. Все, уже не ощущаю себя тренером с какой-то огромной перспективой, с кучей лет для перехода на какие-то новые уровни. И спокойно к этому отношусь".
Сейчас "Витесс" (25) после шестнадцати туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.