Сб, 22.12.2018
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  • Галерея: Отепя в очередной раз принял у Таллинна титул зимней столицы

Галерея: Отепя в очередной раз принял у Таллинна титул зимней столицы

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Сегодня в 14.30 Таллинн в лице старейшины района Мустамяэ Лаури Лаатса передал Отепя на зиму титул столицы, который принял волостной старейшина Кайдо Тамберг.

Согласно удостоверению на право ношения титула, подписанному мэром Таллинна Таави Аасом, титул зимней столицы передается с начала астрономической осени, т.е. с 0:23 часов 23 декабря до начала астрономической весны - 21:58 часов 20 марта.

Отепя обязался высоко держать марку столицы и достойно принимать гостей и отдыхающих.

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