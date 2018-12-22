Рождественская лихорадка: парковки торговых центров переполнены, люди суматошно ищут подарки

В пярнуском торговом центре Kaubamajakas сегодня проходит рождественская ярмарка: изделия ручной работы ценятся, поэтому возле можно было наблюдать много покупателей и просто любопытных.

Своей бабушке купившая теплый жилет Майле сказала Pärnu Postimees, что большинство подарок уже куплены, не хватает только нескольких вещей.

В магазине игрушек Juku среди прочих посетителей Хейли и Вейко ищут подарки детям, у которых есть конкретные пожелания. «Обычно нам удается исполнить их желания, попытаемся и на этот раз», - говорить мать.

В магазине одежды беседуем с Майей, в руках которой огромное количество мешков с подарками. По ее словам, ралли за подарками в последний момент — ее ежегодная традиция.