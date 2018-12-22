Немецкий журналист семь лет выдумывал репортажи и получил 11 наград

Сейчас журнал переживает новый скандал, но на этот раз он произошел в стенах собственной редакции. 33-летний журналист Клаас Релотиус, обладатель многочисленных профессиональных премий, был уличен в том, что сочинял истории и интервью с героями для целого ряда своих репортажей. Когда об этом стало известно, редакция журнала приняла решение открыто и подробно рассказать о случившемся.

Проверяется каждое слово и каждая цифра

"Меня просто поразил этот случай", - говорит журналист Штефан Ниггемайер, в прошлом сотрудничавший с Der Spiegel. По его словам, если бы подобное произошло в журнале Focus или в таблоиде Bild, он удивился бы меньше.

"Я бы никогда не подумал, что журналисту Der Spiegel удастся в обход коллег из отдела документации, которые занимаются проверкой информации, представлять в своих репортажах полностью выдуманных героев", - говорит Ниггемайер в интервью DW.

60 сотрудников этого отдела анализируют все тексты журналистов Der Spiegel. Проверяется каждое слово и каждая цифра. "Я испытал это на себе, - говорит Ниггемайер. - Тебе звонят по телефону и задают вопросы буквально по каждому слову в тексте. Откуда взялась эта цифра? Кто сказал эту фразу? Иногда это даже раздражает". До того, как тексты попадают в отдел проверки информации, их - все без исключения - читают как минимум заведующий одного из отделов, литературный редактор, главный редактор и сотрудник юридического отдела. Ни одна другая немецкая медиакомпания не тратит на проверку текста столько времени и усилий.

"Журналисты работают чисто в 99,99 процента"

Но в случае с Клаасом Релотиусом эта система безопасности дала сбой. "Истории, которые писал Релотиус, плохо поддаются проверке, - говорит Франк Ибераль, председатель Немецкого союза журналистов (НСЖ). - Нельзя позвонить девушке в Сирии и спросить у нее, действительно ли она говорила с журналистом Der Spiegel. Приходится положиться на профессиональную честь журналиста и на то, что он ее не нарушает".

Случившееся с Релотиусом Ибераль называет единичным случаем. "Это произошло с одним журналистом. Остальные 99,99 процента его коллег работают чисто", - убежден глава НСЖ. И, тем не менее, необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы у этого единичного случая не оказалось эффекта лесного пожара - ведь Клаас Релотиус писал и для других изданий, среди которых немецкая газета Die Welt или швейцарская Die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag.

История должна быть правдивой