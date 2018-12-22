Одно неудачное падение кардинально изменило жизнь 15-летнего юноши
Работающая в Тарту организация Väekate Sündmuste Аgentuur помогает собирать деньги для 15-летнего Расмуса. С жизнерадостным юношей этим летом произошел несчастный случай: играя с друзьями на пляже в мяч, он поскользнулся и неудачно упал с моста в искусственное озеро в Тюри.
К сожалению, воды в том месте было всего на полметра и Расмус ударился головой о дно озеро так неудачно, что получил тяжелые травмы шеи. Друг вытащил Расмуса на берег. Он был в сознании, но не чувствовал своих рук и ног, также ему было тяжело дышать, пишет Tartu Postimees.
В результате несчастного случая у Расмуса повреждены третий и четвертый шейные позвонки, он парализован ниже шеи. Он не может самостоятельно дышать и двигаться.
Он полностью зависит от аппарата искусственного дыхания, круглосуточного присутствия и помощи близких, поскольку фильтры и другие некоторые компоненты аппарата необходимо постоянно менять. Для того, чтобы начать дышать самостоятельно и как можно скорее восстановиться от повреждений, он нуждается в физиотерапии.
«Одна моя подруга обратила внимание на проблему Расмуса. Решили прийти на помощь и создать через нашу страницу в Facebook мероприятие, чтобы об этом узнали больше людей», - сказала глава Väekate Sündmuste Аgentuur Маргит Фохт.
На данный момент Расмус находится в Хаапсалуском центре восстановительного лечения, где терапевты и близкие делают все возможное, чтобы ему помочь. Расмус полон надежд и хочет продолжить лечение. Но учитывая тяжесть повреждений, путь восстановления будет долгим.
К сожалению, время компенсации со стороны Больничной кассы восстановительного лечения ограничено и для помощи Расмусу семье придется взять все расходы на себя. Также пока юноша сам не начнет дышать, кто-то из близких должен все время находиться возле него. Попавшая в тяжелую ситуацию семья просит помощи для лечения Расмуса.
Поддержать Расмуса можно, сделав перевод на его счет:
Rasmus Juhanson, номер счета - EE552200221024367692.
Или на счет его отца: Toomas Juhanson, номер счета - EE 392200221069913263 (счет был создан специально для средств на лечение Расмуса).