Сб, 22.12.2018
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  • Несовершеннолетний угнал внедорожник, но был снят на видео камерой наблюдения

Несовершеннолетний угнал внедорожник, но был снят на видео камерой наблюдения

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Скриншот видео.

ФОТО: Erakogu

Сегодня рано утром в поселке Пайкузе был угнал автомобиль Toyota Land Cruiser. Полиция подозревает несовершеннолетнего молодого человека, пишет Pärnu Postimees.

Автоугонщик был снят на видео камерой наблюдения и в Facebook распространялась запись, на которой заснято, как человек в темной куртке и с капюшоном на голове крутится возле машины. После этого отцепляет прицеп и уезжает на автомобиле.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, на данный момент автомобиль найден и ключи возвращены владельцу. Полиция доставила в отделение для проведения следственных мероприятий молодого человека.

Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.

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