Несовершеннолетний угнал внедорожник, но был снят на видео камерой наблюдения
22 декабря 2018, 18:46
Сегодня рано утром в поселке Пайкузе был угнал автомобиль Toyota Land Cruiser. Полиция подозревает несовершеннолетнего молодого человека, пишет Pärnu Postimees.
Автоугонщик был снят на видео камерой наблюдения и в Facebook распространялась запись, на которой заснято, как человек в темной куртке и с капюшоном на голове крутится возле машины. После этого отцепляет прицеп и уезжает на автомобиле.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, на данный момент автомобиль найден и ключи возвращены владельцу. Полиция доставила в отделение для проведения следственных мероприятий молодого человека.
Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.