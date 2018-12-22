Из Турции не могут вылететь сотни туристов

В Турции снова застряла и не может вылететь на родину группа украинских туристов. Об этом заявил оказавшийся среди застрявших путешественников одессит Александр Касаткин, сообщает Страна.ua .

"Здесь собрались не менее двух сотен украинских туристов. Пассажиров развозят в гостиницы - когда будет вылет, неизвестно, рейсы все время отменяют. Украинцы в панике, многих увезли в отели за 100 км от Стамбула. Никто никаких объяснений не дает", - рассказал очевидец.