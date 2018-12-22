Сб, 22.12.2018
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Из Турции не могут вылететь сотни туристов

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Irina / Sputnik

В турецком аэропорту имени Ататюрка уже двое суток задерживают рейсы Стамбул-Украина. Там застряли не менее двух сотен украинских туристов.

В Турции снова застряла и не может вылететь на родину группа украинских туристов. Об этом заявил оказавшийся среди застрявших путешественников одессит Александр Касаткин, сообщает Страна.ua.

"Здесь собрались не менее двух сотен украинских туристов. Пассажиров развозят в гостиницы - когда будет вылет, неизвестно, рейсы все время отменяют. Украинцы в панике, многих увезли в отели за 100 км от Стамбула. Никто никаких объяснений не дает", - рассказал очевидец.

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