Из Турции не могут вылететь сотни туристов
22 декабря 2018, 19:40
В турецком аэропорту имени Ататюрка уже двое суток задерживают рейсы Стамбул-Украина. Там застряли не менее двух сотен украинских туристов.
В Турции снова застряла и не может вылететь на родину группа украинских туристов. Об этом заявил оказавшийся среди застрявших путешественников одессит Александр Касаткин, сообщает Страна.ua.
"Здесь собрались не менее двух сотен украинских туристов. Пассажиров развозят в гостиницы - когда будет вылет, неизвестно, рейсы все время отменяют. Украинцы в панике, многих увезли в отели за 100 км от Стамбула. Никто никаких объяснений не дает", - рассказал очевидец.