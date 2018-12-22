Фиктивных жён из Латвии принуждали сексуально обслуживать большую семью

Пять лет лишения свободы за намеренное вступление в фиктивный брак - как для мужчины, так и для женщины. Часто жертвы торговли людьми, социально незащищенные девушки из Латвии, воспринимают мошенников как любовь всей своей жизни. То, что их вовлекли в фиктивный брак они, как правило, понимают слишком поздно. Проблемы торговли людьми в студии TVNET "Без компромиссов" обсуждали психотерапевт Гуна Гейкина и юрист организации «Убежище "Надежный дом"» Гита Мирушкина.