Половина жителей Эстонии потратит на рождественские подарки менее 200 евро
22 декабря 2018, 21:12
Немногим более половины семей в Эстонии планируют потратить на рождественские подарки до 200 евро, сообщает Rus.ERR со ссылкой на опрос социологической фирмы Kantar Emor.
22% респондентов сообщили, что потратят на подарки в декабрьские праздники не более 50 евро, еще 20% планируют израсходовать от 50 до 100 евро, а в общей сложности подарки на сумму до 200 евро собираются купить чуть более половины семей.
Свыше 300 евро на подарки потратят 12% респондентов.
В общей сложности Рождество планируют отметить в семейном кругу 70% населения страны, взаимные подарки сделают 57%. Еще 6,5% вообще не собираются отмечать Рождество, причем среди эстонцев их доля составляет 4%, а среди неэстонцев - 12%.