Президент Эстонии готова отправиться в Москву, но при одном условии

"Я уже говорила, что в одном случае поеду совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор. В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить", - заявила глава государства, подводя итоги уходящего года в интервью ERR .

Сравнивая политику США и России в отношении Эстонии, она высказала мнение, что у Эстонии нет никаких оснований не верить президенту Дональду Трампу, который заявлял неоднократно, что США никогда не оставляли Эстонию в беде и не оставят.