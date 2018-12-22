Президент Эстонии готова отправиться в Москву, но при одном условии
22 декабря 2018, 21:30
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд готова отправиться в Россию в случае, если в Москве будет ратифицирован двусторонний пограничный договор.
"Я уже говорила, что в одном случае поеду совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор. В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить", - заявила глава государства, подводя итоги уходящего года в интервью ERR.
Сравнивая политику США и России в отношении Эстонии, она высказала мнение, что у Эстонии нет никаких оснований не верить президенту Дональду Трампу, который заявлял неоднократно, что США никогда не оставляли Эстонию в беде и не оставят.