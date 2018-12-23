Вс, 23.12.2018
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На Индонезию обрушилось вулканическое цунами, не менее 168 погибших

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Цунами, которое обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу вечером, унесло жизни не менее 168 человек, еще 745 человек получили ранения, пропавшими без вести числятся 30 человек.

Представитель ведомства Супоро Пурво Нугрохо проинформировал, что волны, по предварительным результатам исследований, были вызваны подвижкой дна в результате извержения вулкана Кракатау.

По информации управления, разрушены десятки домов на побережье, пострадали в том числе здания туристических отелей.

По оценкам властей, число жертв стихийного бедствия будет возрастать.

Цунами обрушилось на побережье около 21:30 по местному времени в субботу (16:30 по Эстонии).

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