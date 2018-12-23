В Ласнамяэ пьяный водитель протаранил машины, пострадали пять человек

Авария произошла в 22.33 на перекрестке Петербургского шоссе и Раху-теэ. По предварительным данным, 31-летний мужчина, находясь за рулем Škoda Octavia, врезался в остановившиеся перед ним на красный сигнал светофора Ford Galaxy и Audi A6.

Скорая доставила в Северо-эстонскую региональную больницу 40-летнюю женщину, находившуюся за рулем Ford Galaxy. Находившихся в Ford 10-летнего мальчика и 11-летнюю девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу. Еще одного пассажира Ford - 34-летнего мужчину, а также управлявшую Audi 52-летнюю женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.