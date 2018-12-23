Эстонский бизнесмен попытался провернуть сделку века, но что-то пошло не так

Недавно Postimees составил список десяти крупнейших и сложнейших налоговых мошенничеств этого столетия, в результате которых государство недосчиталось свыше 40 млн евро.

Долгие годы находившийся в поле зрения Налогового департамента и прокуратуры Паала в 2016 году был признан виновным в нескольких преступлениях. Например, в 2007 году он организовал сделку купли-продажи между своими фирмами Rosneft Eesti и Transoil Service, по которой одна сторона приобрела у второй за 12,8 миллиона евро (!) бизнес-план по зарабатыванию денег на обработке и продаже леса в России.

После сделки Rosneft Eesti смогла задекларировать входной НСО в 2,3 млн евро, которые затем, в результате налогового взаимозачета, растаяли до 1,2 млн. Эта сумма не поступила в госказну.

Суд высмеял сделку – сверхдорогой бизнес-план был бы столь расточительным, что невозможно было поверить, чтобы кто-то заплатил за него 200 млн крон. Поэтому сделка была расценена как наглое мошенничество, цель которого состояла в уклонении от уплаты налогов. Однако план бизнеса на продаже леса в России померк рядом со следующей авантюрой Паала, когда он вместе с сообщниками попытался сплести крупнейшее в истории налоговое мошенничество.

Схема выглядела следующим образом: Rosneft Eesti продавала другой фирме Паала RKO сведения о том, как сконструировать и установить десять морских платформ и оперировать ими. Стоимость сделки составляла целых 3,54 млрд евро (55,4 млрд крон). Тогда госбюджет составлял чуть менее ста миллиардов крон.

Цель Паала состояла в том, чтобы у RKO возникло право на возврат НСО, сумма была огромной - 540 миллионов евро. Но преступление не было доведено до конца, поскольку налоговый администратор вовремя догадался остановить денежные переводы.

Странным образом уездный суд поначалу посчитал сделку реальной, согласившись с пояснениями Паала и его сообщниками относительно того, что на платформы на рынке есть спрос.

После того как дело перекидывали из одной инстанции в другую, окружной суд посчитал наконец, что сделка купли-продажи, претендовавшая на титул одной из крупнейших в Эстонии, неправдоподобна. Rosneft Eesti не была технически способна реализовать этот проект. Описание мегасделки было крайне поверхностным и умещалось на трех страницах. Показания участников сделки кишели противоречиями. В итоге суд счел, что все это липа.