Таллинн хочет обязать застройщиков строить и детские сады

Руководитель Департамента городского планирования Таллинна Игнар Фьюк начал претворять в жизнь идею, согласно которой застройщики недвижимости будут вносить свой вклад в фонд социальной инфраструктуры, что в основном означает строительство детских садов в новых крупных жилых районах, где значительно увеличивается число жителей.
"Мы находимся в процессе разработки правовой базы и передаем ее юридической службе для рассмотрения", - сообщил Фьюк о том в интервью Vikerraadio, которое реферирует Rus.err.
"В Таллинне развиваются проекты недвижимости, в которых счет идет не на дома, а на кварталы. Это касается как Ласнамяэ, так и особенно Пыхья-Таллинна", - рассказал Фьюк о проблеме, когда население одного района в очень короткие сроки растет в результате таких новых застроек, но город, который должен обеспечить всех детей детским садом, не готов так быстро отреагировать на эту потребность.
По словам Фьюка, город намерен связать инвестиционное обязательство фонда с фиксированным количеством жилья: например, если застройщик выставляет на рынок около 20 000 новых квартир, то должен внести свой вклад в создание 6-8 мест в детском саду, однако эти цифры пока не точны, так как план все еще находится в стадии разработки.