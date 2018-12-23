Таллинн хочет обязать застройщиков строить и детские сады

"Мы находимся в процессе разработки правовой базы и передаем ее юридической службе для рассмотрения", - сообщил Фьюк о том в интервью Vikerraadio, которое реферирует Rus.err.

"В Таллинне развиваются проекты недвижимости, в которых счет идет не на дома, а на кварталы. Это касается как Ласнамяэ, так и особенно Пыхья-Таллинна", - рассказал Фьюк о проблеме, когда население одного района в очень короткие сроки растет в результате таких новых застроек, но город, который должен обеспечить всех детей детским садом, не готов так быстро отреагировать на эту потребность.