Вс, 23.12.2018
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Миксер выразил соболезнования пострадавшим от цунами в Зондском проливе

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Последствия цунами в Индонезии.

ФОТО: Fauzy Chaniago / AP

Глава МИД Свен Миксер выразил своему индонезийскому коллеге Ретно Лестари Приансари Марсуди соболезнования в связи с цунами, обрушившимся на побережье Зондского пролива.

«Я от всей души соболезную близким пострадавших и всем, кого затронула эта природная катастрофа. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. От имени правительства и народа Эстонии выражаю глубокие соболезнования семьям пострадавших и всему народу Индонезии», - передал МИД заявление Миксера.

МИД просит находящихся в Индонезии людей следовать указаниям официальных властей страны и сообщить своим близким в Эстонии, что с ними все в порядке. Людей, которые не могут связаться с находящимися в Индонезии близкими, просят звонить по круглосуточному номеру МИД +372 5301 9999.

В результате цунами, обрушившегося в ночь на воскресенье на побережье островов Ява и Суматра в Индонезии, погибло не менее 168 человек, пострадали 745, пропали без вести 30 человек, сообщили власти страны в воскресенье. Спасательные работы продолжаются.

Причиной цунами в Зондском проливе предположительно стал подводный оползень, начавшийся после извержения вулкана Анак-Кракатау.

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