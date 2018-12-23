В Норвегии устанавливают личность россиянина, впервые в истории ограбившего банк на Шпицбергене

"Направили соответствующий запрос в местные правоохранительные органы. Фамилию и имя задержанного пока установить не удалось", - говорится в сообщении на аккаунте генконсульства РФ на Шпицбергене в Facebook.

Ранее сайт губернатора архипелага Шпицберген сообщил, что утром 21 декабря 29-летний гражданин России проник в здание банка Sparebank 1 в Лонгиербюене и похитил 70 тыс. норвежских крон (около семи тысяч евро). В тот же день подозреваемый был задержан и доставлен в норвежский город Тромсё. Ограбленный банк - единственный на Шпицбергене, и в истории острова ограбления банка еще не было, пишет Newsru.com.

При ограблении отделения банка он использовал винтовку, которую легально арендовал в городе. Мужчине удалось скрыться с добычей, однако вскоре его задержала полиция, он арестован на четыре недели. Ему вменяется также нарушение закона об оружии.