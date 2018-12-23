Картина дня: смертоносное цунами в Индонезии, обращение эстонского МИДа и тяжелое ДТП в Ласнамяэ

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Мощное цунами в Индонезии: туристов из Эстонии просят дать о себе знать
Цунами, обрушившееся на западное побережье Индонезии в субботу вечером, унесло жизни не менее 168 человек, еще 745 человек получили ранения, пропавшими без вести числятся 30 человек. Читать далее...
Трагедия на российской шахте: обнаружены тела восьми человек
Спасатели обнаружили тела восьми горняков в шахтном стволе "Уралкалия" в Соликамске в воскресенье. Читать далее...
Эстонский бизнесмен попытался провернуть сделку века, но что-то пошло не так
Скандальный бизнесмен из Валга Райво Паала в 2009 году попытался выманить у государства столь невероятную сумму, что его больше не могли воспринимать всерьез. Читать далее...
В Ласнамяэ пьяный водитель протаранил машины, пострадали пять человек
В субботу вечером в столичном районе Ласнамяэ пьяный водитель без прав врезался в два остановившихся перед ним автомобиля. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. Читать далее...
В Ласнамяэ произошел пожар: один человек доставлен в больницу
Читатель сообщил Rus.Postimees, что сегодня утром в 8:59 произошел пожар на первом этаже в доме по адресу Линнамяэ-теэ 1 в Таллинне. Читать далее...
Эстонец ищет человека, который завершит за него кругосветное путешествие
Маргус Саар планировал совершить путешествие вокруг света на своей парусной яхте, но из-за проблем со здоровьем был вынужден прервать свое предприятие. Теперь он ищет человека, который вместо него доведет начатое до конца либо просто перегонит яхту обратно в Эстонию. Читать далее...