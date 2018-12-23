Картина дня: смертоносное цунами в Индонезии, обращение эстонского МИДа и тяжелое ДТП в Ласнамяэ

Мощное цунами в Индонезии: туристов из Эстонии просят дать о себе знать

Цунами, обрушившееся на западное побережье Индонезии в субботу вечером, унесло жизни не менее 168 человек, еще 745 человек получили ранения, пропавшими без вести числятся 30 человек. Читать далее...

Трагедия на российской шахте: обнаружены тела восьми человек

Спасатели обнаружили тела восьми горняков в шахтном стволе "Уралкалия" в Соликамске в воскресенье. Читать далее...

Эстонский бизнесмен попытался провернуть сделку века, но что-то пошло не так

Скандальный бизнесмен из Валга Райво Паала в 2009 году попытался выманить у государства столь невероятную сумму, что его больше не могли воспринимать всерьез. Читать далее...

В Ласнамяэ пьяный водитель протаранил машины, пострадали пять человек

В субботу вечером в столичном районе Ласнамяэ пьяный водитель без прав врезался в два остановившихся перед ним автомобиля. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. Читать далее...

В Ласнамяэ произошел пожар: один человек доставлен в больницу

Читатель сообщил Rus.Postimees, что сегодня утром в 8:59 произошел пожар на первом этаже в доме по адресу Линнамяэ-теэ 1 в Таллинне. Читать далее...

Эстонец ищет человека, который завершит за него кругосветное путешествие