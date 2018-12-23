Вс, 23.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Полицейские отпустили мужчину и женщину, подозревавшихся в нарушении работы аэропорта Гатвик

Полицейские отпустили мужчину и женщину, подозревавшихся в нарушении работы аэропорта Гатвик

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Аэропорт Гатвик

ФОТО: CARL DE SOUZA/AFP

Сотрудники британской полиции в воскресенье отпустили без предъявления обвинений двух человек, которых подозревали в запуске беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик, пишет Интерфакс.

"Два человека, которых задержали в связи с нарушением работы аэропорта Гатвик, отпущены на свободу без предъявления обвинений. Оба в полной мере сотрудничали со следствием и более не считаются подозреваемыми", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции графства Суссекс.

Ранее на этой неделе лондонский аэропорт несколько раз был вынужден приостанавливать работу из-за замеченных неподалеку беспилотников.

В воскресенье в Гатвике стремятся работать в обычном режиме, но предупреждают пассажиров, что из-за прошлых перебоев возможны некоторые задержки.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ