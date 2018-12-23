Полицейские отпустили мужчину и женщину, подозревавшихся в нарушении работы аэропорта Гатвик

"Два человека, которых задержали в связи с нарушением работы аэропорта Гатвик, отпущены на свободу без предъявления обвинений. Оба в полной мере сотрудничали со следствием и более не считаются подозреваемыми", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции графства Суссекс.