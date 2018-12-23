Толщину льда на водоемах теперь можно увидеть на интерактивной карте

«В Эстонии около 1200 озер и водохранилищ, а также реки и бессчетное количество прудов. Мы не можем успеть всюду, но мы обязательно будем измерять толщину льда на тех водоемах, где бывает больше людей и где уже происходили несчастные случаи», - пояснил глава бюро профилактической деятельности Ляэнеского спасательного центра Виктор Саареметс и добавил, что карта дополняется со временем.

Спасательные бригады будут измерять толщину льда в соответствии с погодными условиями, наличием льда и до тех пор, пока ледовые условия не станут стабильными. Замеры льда будут проводиться на избранных водоемах каждый день не позднее 12 часов, данные немедленно будут отражаться на карте. На лед можно выходить только когда его толщина составляет не менее 10 см. карта доступна по адресу http://goo.gl/c9Y9N6.

При выходе на лед нужно иметь при себе спасательное снаряжение, даже если толщина льда превышает 10 см.

Температура воды подо льдом составляет четыре градуса. Взрослый человек, провалившийся под лед, может выдержать в такой воде не более 10 минут, а ребенок потеряет сознание еще раньше.