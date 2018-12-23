Президент не помиловала преступника, убившего свою жену и сына

В пятницу президент рассмотрела 13 просьб о помиловании и не удовлетворила ни одну из них.

Согласно обвинению, убийство произошло в ночь на 4 июня 1999 года в квартире дома поселка Аэгвийду. Наказывавший ранее в уголовном порядке за кражу Роос оставил без матери, брата и отца своего старшего сына – четырехлетнего Карлоса, который в роковую ночь оставался у родственников.

На суде Роос утверждал, что в его дом ночью ворвались злоумышленники, ударили его во сне, от чего он потерял сознание, после чего убили семью. Потом он заявил в СМИ, что это жена убила их общего сына, после чего Роос зарезал женщину.

Президент не помиловала также Игоря Абдулаева 1962 года рождения, которые летом 2010 года на автобусной остановке напал на мужчину и избил его до смерти. До этого Абдулаев дебоширил в автобусе. Ему дали 13 лет тюрьмы.