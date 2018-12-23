Привольная жизнь должника: Аво Вийол до сих пор не вернул Культууркапиталу ни цента

Вийол в период с 1999 по 2002 год, будучи руководителем Культууркапитал, проиграл деньги в казино – сейчас сумма составила бы 544 649 евро. В 2003 году суд приговорил Вийола к тюремному заключению сроком на два года и восемь месяцев и выплате потраченных 8,5 млн крон. Вийол освободился из тюрьмы досрочно в 2004 году.