Вс, 23.12.2018
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  • Привольная жизнь должника: Аво Вийол до сих пор не вернул Культууркапиталу ни цента

Привольная жизнь должника: Аво Вийол до сих пор не вернул Культууркапиталу ни цента

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Аво Вийол.

ФОТО: Liis Treimann

Проигравший более 8,5 крон из бюджета Культууркапитала Аво Вийол к концу года не вернул фонду ни одного цента, пишет Postimees.

Вийол в период с 1999 по 2002 год, будучи руководителем Культууркапитал, проиграл деньги в казино – сейчас сумма составила бы 544 649 евро. В 2003 году суд приговорил Вийола к тюремному заключению сроком на два года и восемь месяцев и выплате потраченных 8,5 млн крон. Вийол освободился из тюрьмы досрочно в 2004 году.

В связи со скандалом тогдашний министр культуры Сигне Киви была вынуждена уйти в отставку.

Руководитель по связям с общественностью Культууркапитал Катрин Сеппел рассказала Postimees, что к нынешнему моменту Вийол вернул только 5326 евро, но последний платеж от него поступил в 2016 году. Востребованием долга занимается судебный исполнитель.

Весной 2021 года истекает срок обязательства по погашению ущерба.

По данным редакции, сейчас Вийол занимается предпринимательской деятельностью в Вирумаа.

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