Вс, 23.12.2018
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Конец эпохи: в Австралии перестанет выходить эстонская газета

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Пожилые люди читают газеты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Philip Brown / REUTERS / Scanpix

Выходившая в Австралии почти 70 лет эстонская газета Meie Kodu в новом году прекратит существование, передает Postimees со ссылкой на новостной портал Estonian World Review, специализирующийся на связанных с Эстонией зарубежных новостях.

Прекратит существование как печатная версия, так и дигитальная. Последний номер выйдет 23 января.

Издание благодарит всех сотрудников, читателей и заказчиков, а также желает хороших праздников и счастливого начала нового года.

Эстонское общество Сиднея начало выпускать еженедельную газеты Meie Kodu в 1949 году.

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