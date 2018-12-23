Конец эпохи: в Австралии перестанет выходить эстонская газета
23 декабря 2018, 18:11
Выходившая в Австралии почти 70 лет эстонская газета Meie Kodu в новом году прекратит существование, передает Postimees со ссылкой на новостной портал Estonian World Review, специализирующийся на связанных с Эстонией зарубежных новостях.
Прекратит существование как печатная версия, так и дигитальная. Последний номер выйдет 23 января.
Издание благодарит всех сотрудников, читателей и заказчиков, а также желает хороших праздников и счастливого начала нового года.
Эстонское общество Сиднея начало выпускать еженедельную газеты Meie Kodu в 1949 году.