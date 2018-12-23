Полиция задержала мужчину, угрожавшего оружием в Кесклинне и Ласнамяэ

22 декабря в 2.23 в Центр тревоги сообщили о Range Rover, подозрительная манера езды которого привлекла внимание. Автомобиль неоднократно ехал по тротуару и полосе встречного движения, передает Postimees.
"Водитель неоднократно ехал по тротуару и полосе встречного движения", - сказала пресс-секретарь полиции погранохраны Леана Лойде.
Полицейские задержали нарушителя, им оказался 30-летний мужчина.
Выяснилось, что ранее на улицах Ахтри и Выйдуйооксу мужчина угрожал двум таксистам похожим на оружие предметом.
Чтобы выяснить, находился ли мужчина в состоянии опьянения, его отправили на экспертизу. "Обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела", - сказала Лойде.
Уголовное дело ведет Пыхьяская префектура под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.