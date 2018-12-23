Эстонские предприниматели в опасности. Полиция выступила с предупреждением

По данным PPA и RIA, в последние месяцы увеличилось количество следующих случаев: руководитель или финансовый директор некоего предприятия посылает письмо в бухгалтерию (или другие похожие комбинации) и просит перевести деньги на банковский счет, как правило, иностранный. Суммы варьируются от 10 000 до 100 000 евро.

Это мошенническая схема, которая основана на том, что преступники воспользовались недостатками системы аутентификации или создали такой адрес электронной почты, который создает впечатление, что письмо пришло от коллеги.

Также, по словам PPA и RIA, бывали случаи, когда преступник или преступники присваивали доступ к почтовому ящику предприятия и в момент, когда предприятие пересылало счет, меняли банковские реквизиты и счет уходил с другими данными. В этом случае, как правило, ущерб значительно серьезнее и мошенничество обычно обнаруживается еще позже.

Исходя из этого, PPA и RIA просят быть особенно внимательными, если заметите следующее:

• банковские реквизиты предприятия изменились (это обосновывают аудитом, изменениями в структуре предприятия и прочим)

• изменился адрес получателя э-мейла

• с оплатой счета торопят и оказывают давление, также просят использовать конкретные каналы связи

• э-мейлы короткие и с ошибками (например, бросается в глаза неправильное склонение глагола)

В случае, если вы получили подобный э-мейл или в какой-либо другой форме столкнулись со сделкой, носящей до странности быстрый характер, или у вас возникают подозрения относительно банковских реквизитов или обоснованности чьих-то притязаний на получение денег, PPA просит любым способом связаться (например, позвонить) с представителем/контактным лицом предприятия, которому вы хотите перевести деньги, или которое просит вас сделать перевод. PPA и RIA советуют взять номер телефона предприятия из ранней переписки или с официального сайта.

"И хотя проверка платежа может быть нудной, на это уйдет несколько минут, за которые вы можете сэкономить 50 000 евро. Также советуем для защиты своего предприятия при отсылке электронных писем использовать методы аутентификации SPF и DMARC, которые уменьшает возможности мошенничества с э-мейлами", - написано в письме департаментов.

По словам представителей PPA и RIA, преступники могут попытаться воспользоваться праздничными днями, когда люди проводят больше времени дома с семьей и потому спешат побыстрее закончить работу.