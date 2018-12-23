ЧП: у летевшего в Сочи самолета отказал двигатель

По словам собеседника агентства, один из двигателей авиалайнера отключился на высоте около трех тысяч метров. В результате пилоты приняли решение вернуться в аэропорт, посадка прошла благополучно, никто не пострадал. В воздушной гавани для пассажиров подготовили резервное судно, передает Lenta.ru.

Как подчеркнули в авиакомпании, экипаж регулярно отрабатывает подобные ситуации в ходе обучения, поэтому безопасности пассажиров ничто не угрожало. Кроме того, оснащенные двумя двигателями самолеты могут продолжать полет и в случае отказа одного из них, добавили в S7.