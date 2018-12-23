Министерство не отказалось от плана слияния Департамента и Инспекции окружающей среды

Хотя проект слияния Департамента окружающей среды и Инспекции окружающей среды на этой неделе провалился в Рийгикогу, министерство не отказалось от этого плана. Проект, скорее всего, будет представлен повторно, но, очевидно, слияние не состоится 1 февраля следующего года, как планировалось изначально, передает Rus.ERR.
По словам члена комиссии по окружающей среде Рийгикогу Андреса Метсоя, эта тема была основательно обсуждена, поэтому было неожиданно, что законопроект не нашел поддержки в Рийгикогу, сообщил выпуск "Актуальной камеры" на эстонском языке.
"В качестве аргументов, в первую очередь, прозвучало то, что слишком мало было проанализировано, хотя этот вопрос обсуждался в течение десяти лет. Большим риском видели и то, что объединяются надзор и законотворчество, хотя было сказано, что жизнь изменилась, и, очевидно, в целях повышения компетенции эти вещи необходимо рассматривать вместе", - объяснил Метсоя.