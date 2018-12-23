Министерство не отказалось от плана слияния Департамента и Инспекции окружающей среды

По словам члена комиссии по окружающей среде Рийгикогу Андреса Метсоя, эта тема была основательно обсуждена, поэтому было неожиданно, что законопроект не нашел поддержки в Рийгикогу, сообщил выпуск "Актуальной камеры" на эстонском языке.

"В качестве аргументов, в первую очередь, прозвучало то, что слишком мало было проанализировано, хотя этот вопрос обсуждался в течение десяти лет. Большим риском видели и то, что объединяются надзор и законотворчество, хотя было сказано, что жизнь изменилась, и, очевидно, в целях повышения компетенции эти вещи необходимо рассматривать вместе", - объяснил Метсоя.