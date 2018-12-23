Трамп нашел замену ушедшему главе Пентагона

Исполняющим обязанности главы Пентагона будет заместитель министра обороны США Патрик Шанахан. "Рад сообщить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан примет должность исполняющего обязанности министра обороны с 1 января 2019 года. У Патрика длинный список достижений за время работы замминистра и ранее в Boeing. Он будет отличным", - написал в воскресенье, 23 декабря, президент США Дональд Трамп в своем Twitter, передает Deutsche Welle.
Шанахан заменит на этом посту Джеймса Мэттиса, который подал в отставку с должности главы Пентагона на следующий день после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - говорилось в письме Мэттиса Трампу.