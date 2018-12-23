Трамп нашел замену ушедшему главе Пентагона

Шанахан заменит на этом посту Джеймса Мэттиса, который подал в отставку с должности главы Пентагона на следующий день после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - говорилось в письме Мэттиса Трампу.