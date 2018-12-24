Видео: водитель BMW решил прокатиться по тонкому льду и провалился
24 декабря 2018, 8:59
Вчера в Вильянди водитель внедорожника BMW X5 решил проверить, выдержит ли лед на реке автомобиль или нет. К сожалению, для двухтонного автомобиля лед оказался слишком тонким и машина провалилась.
На опубликованном в группе Facebook «Männiku jäärada» видео запечатлено, как трактор вытаскивает внедорожник из реки. Владелец внедорожника подтвердил Postimees, что подобный неудачный опыт тестирования льда действительно произошел.