Пн, 24.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Видео: водитель BMW решил прокатиться по тонкому льду и провалился

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Вчера в Вильянди водитель внедорожника BMW X5 решил проверить, выдержит ли лед на реке автомобиль или нет. К сожалению, для двухтонного автомобиля лед оказался слишком тонким и машина провалилась.

На опубликованном в группе Facebook «Männiku jäärada» видео запечатлено, как трактор вытаскивает внедорожник из реки. Владелец внедорожника подтвердил Postimees, что подобный неудачный опыт тестирования льда действительно произошел.

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