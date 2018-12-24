Медведева лишилась места в основном составе сборной России

Медведева, занявшая седьмое место на чемпионате России, попала в запас наряду с Елизаветой Туктамышевой, пропустившей первенство страны из-за болезни. В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧЕ Россию представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова.

На чемпионате России Загитова и Медведева, ставшие чемпионкой и вице-чемпионкой ОИ-2018 соответственно, остались без медалей. Первое место заняла Анна Щербакова, второй стала Александра Трусова, третьей — Алена Косторная. Ни одна из них не поехала на взрослый чемпионат Европы из-за слишком юного возраста. Загитова финишировала на пятом месте, Медведева — на седьмом.