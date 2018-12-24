Фото: в США машина въехала в здание церкви во время службы

В это время в церкви проходила служба, на которой присутствовали около ста человек.

Как сообщают местные власти, люди пели, когда стену протаранил автомобиль и въехал в церковь.

ФОТО: Brooke LaValley / AP

«Стена просто резко взорвалась и во всех полетели стекла», - сказал пастор Андерсон. По его словам, в здании церкви было больше обычного людей из-за предрождественской службы.