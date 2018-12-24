Фото: в США машина въехала в здание церкви во время службы
24 декабря 2018, 9:20
В американском городе Колумбус, штате Огайо здание церкви протаранил автомобиль, пострадали шесть человек, передает Postimees.
В это время в церкви проходила служба, на которой присутствовали около ста человек.
Как сообщают местные власти, люди пели, когда стену протаранил автомобиль и въехал в церковь.
«Стена просто резко взорвалась и во всех полетели стекла», - сказал пастор Андерсон. По его словам, в здании церкви было больше обычного людей из-за предрождественской службы.
Спасатели сообщили, что большинство людей получили травмы из-за осколков стекла.