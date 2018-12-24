Пн, 24.12.2018
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Фото: в США машина въехала в здание церкви во время службы

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Ühendriikides sai Ohio osariigis kirikuhoonet ramminud auto tõttu viga kuus inimest.

ФОТО: Brooke LaValley / AP

В американском городе Колумбус, штате Огайо здание церкви протаранил автомобиль, пострадали шесть человек, передает Postimees.

В это время в церкви проходила служба, на которой присутствовали около ста человек. 

Как сообщают местные власти, люди пели, когда стену протаранил автомобиль и въехал в церковь.

ФОТО: Brooke LaValley / AP

«Стена просто резко взорвалась и во всех полетели стекла», - сказал пастор Андерсон. По его словам, в здании церкви было больше обычного людей из-за предрождественской службы.

Спасатели сообщили, что большинство людей получили травмы из-за осколков стекла.

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