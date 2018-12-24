Рига, Таллинн или Вильнюс: в каком городе установлена самая красивая рождественская елка?Смотрите фото и голосуйте!
24 декабря 2018, 9:40
Postimees предлагает выбрать, в какой из трех столиц стран Балтии установлена лучшая рождественская елка.
В Вильнюсе особое внимание уделили не столько елке, сколько ее окружению: с высоты птичьего полета вся конструкция выглядит как огромные часы. Рига, как впрочем и каждый год, подчеркивает, что именно Латвия является родиной рождественской традиции украшать елку. В результате голосования, в котором приняли участие более 200 000 человек, Таллинская рождественская ярмарка в этом году была признана лучшей в Европе.
А какая елка вам нравится больше? Смотрите фотографии и голосуйте!