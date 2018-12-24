Пн, 24.12.2018
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  • Рига, Таллинн или Вильнюс: в каком городе установлена самая красивая рождественская елка?

Рига, Таллинн или Вильнюс: в каком городе установлена самая красивая рождественская елка?
Смотрите фото и голосуйте!

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Postimees предлагает выбрать, в какой из трех столиц стран Балтии установлена лучшая рождественская елка.

В Вильнюсе особое внимание уделили не столько елке, сколько ее окружению: с высоты птичьего полета вся конструкция выглядит как огромные часы. Рига, как впрочем и каждый год, подчеркивает, что именно Латвия является родиной рождественской традиции украшать елку. В результате голосования, в котором приняли участие более 200 000 человек, Таллинская рождественская ярмарка в этом году была признана лучшей в Европе.

А какая елка вам нравится больше? Смотрите фотографии и голосуйте!

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