Рига, Таллинн или Вильнюс: в каком городе установлена самая красивая рождественская елка?

В Вильнюсе особое внимание уделили не столько елке, сколько ее окружению: с высоты птичьего полета вся конструкция выглядит как огромные часы. Рига, как впрочем и каждый год, подчеркивает, что именно Латвия является родиной рождественской традиции украшать елку. В результате голосования, в котором приняли участие более 200 000 человек, Таллинская рождественская ярмарка в этом году была признана лучшей в Европе.