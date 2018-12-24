Фото: двое водителей BMW не поделили дорогу, понадобилась помощь спасателей
24 декабря 2018, 9:52
Вчера, 23 декабря, около 23 часов в Вильянди на перекрестке улицы Уус и Таллиннской улицы столкнулись два BMW. Люди отделались испугом, передает Sakala.
По предварительным данным, BMW 530D не заметил двигавшийся по главной дороге BMW 320i, в результате чего автомобили столкнулись. BMW остались стоять посреди дороги. В машинах были только водители и никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми.
Прибывшие на место ДТП спасатели ликвидировали опасность возгорания BMW 320i и очистили проезжую часть.
Некоторое время движение на месте ДТП было нарушено.