Пн, 24.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: двое водителей BMW не поделили дорогу, понадобилась помощь спасателей

Фото: двое водителей BMW не поделили дорогу, понадобилась помощь спасателей

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера, 23 декабря, около 23 часов в Вильянди на перекрестке улицы Уус и Таллиннской улицы столкнулись два BMW. Люди отделались испугом, передает Sakala.

По предварительным данным, BMW 530D не заметил двигавшийся по главной дороге BMW 320i, в результате чего автомобили столкнулись. BMW остались стоять посреди дороги. В машинах были только водители и никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми.

Прибывшие на место ДТП спасатели ликвидировали опасность возгорания BMW 320i и очистили проезжую часть.

Некоторое время движение на месте ДТП было нарушено.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ