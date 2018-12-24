Вице-президент IBU: «Губерниев вредит мировому биатлону. Ему нужны только скандалы»

Вице-президент Международного союза биатлонстов (IBU) Иржи Гамза считает, что российский телекомментатор Дмитрий Губерниев вредит мировому биатлону.
"Ни мировому, ни российскому биатлону не будет лучше, если мы будем раздувать скандалы. Не надо свое мнение выдавать за чьи-то слова.
Не знаю, откуда это берется, что я не люблю Россию. Наверное, нужно поговорить с некоторыми журналистами из России, которые делают мне такой образ.
Например Дмитрий Губерниев. Он говорит неправду. Мы хорошо общаемся и часто созваниваемся с Владимиром Драчевым, с Сергеем Чепиковым, определили дорогу, по которой двигаться дальше. А Губерниев, который в наших беседах не участвовал, говорит другое. Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже.
Готов сказать ему об этом лично? Я не буду с ним больше говорить. Зачем? Он не помогает развивать биатлон, ему нужны только скандалы. Не хочу с ним общаться", – рассказал Гамза.