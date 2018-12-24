Вице-президент IBU: «Губерниев вредит мировому биатлону. Ему нужны только скандалы»

"Ни мировому, ни российскому биатлону не будет лучше, если мы будем раздувать скандалы. Не надо свое мнение выдавать за чьи-то слова.

Не знаю, откуда это берется, что я не люблю Россию. Наверное, нужно поговорить с некоторыми журналистами из России, которые делают мне такой образ.

Например Дмитрий Губерниев. Он говорит неправду. Мы хорошо общаемся и часто созваниваемся с Владимиром Драчевым, с Сергеем Чепиковым, определили дорогу, по которой двигаться дальше. А Губерниев, который в наших беседах не участвовал, говорит другое. Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже.