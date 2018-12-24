Эстонское предприятие: дешевле нанять на работу зарубежного специалиста, чем местного

Предприятие Kühne+Nagel приняло на работу первого зарубежного специалиста в 2012 году случайно, на сегодняшний день в этой компании работает 122 специалиста из-за рубежа, которые приехали из 31 страны и составляют более 30% от всего коллектива. Это специалисты из России, Турции, Украины, Латвии и Бразилии, львиная доля которых разработчики уровня сениор, архитекторы и аналитики. Конечно, за многие годы были случаи, когда наем иностранных работников не был удачен, но большинством зарубежных специалистов мы очень довольны.

Иностранцы вносят в рабочий коллектив новое мировоззрение и свежее дыхание. В команде, где люди из разных культур, подходят к решению проблем креативнее, находя инновационные решения. Также зарубежные специалисты меняют всю жизнь коллектива на более активную, вносят энергию и эмоции, чего так не хватает сдержанным местным. Ну и местным приходится выйти из зоны комфорта, что в свою очередь повышает их эффективность. Особая ценность работников из-за рубежа в выходе компании на международный рынок. Например, расширяются знания коллектива о ситуации на рынке разных стран, законах и требованиях, знание языков и сеть контактов. Обновленный коллектив и новая атмосфера способствует хорошему настроению, с которым хочется приходить на работу каждое утро.

Зачастую предприниматели боятся нанимать на работу зарубежного специалиста из-за рисков связанных с этим. Например, наперед неизвестно на какое время работник хочет задержаться в Эстонии и не будет ли использовать предприятие как трамплин для попадания на рынок труда Европы. На самом деле, работник из-за рубежа стабильнее, чем местный сотрудник. Исследования показывают, что на данный момент, каждый четвертый местный работник меняет работу или взвешивает такое решение, поскольку происходит настоящая гонка за талантами. Зарубежные специалисты, прежде всего приехавшие из третьих стран не могут так легко сменить работу, потому что выданное им разрешение на работу связанно с конкретным предприятием. Меняя работу, они должны рассчитывать и на новый бюрократический процесс, в некоторых случаях получить новое разрешение на работу не так легко. Также большинство приняли осознанное решение переехать для работы в конкретном предприятии Эстонии, взвесив все плюсы и минусы.