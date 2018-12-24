Эстонское предприятие: дешевле нанять на работу зарубежного специалиста, чем местного

Для предприятий уже не является сюрпризом критическая ситуация на рынке труда Эстонии. Так как в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится, то неизбежно приходится смотреть в сторону международного рынка труда. И это хорошо, поскольку привлечение иностранцев приносит больше пользы и коллективу, и самому предприятию, пишет директор по развитию логистического предприятия Kühne+Nagel Юри Вестерблом.
Предприятие Kühne+Nagel приняло на работу первого зарубежного специалиста в 2012 году случайно, на сегодняшний день в этой компании работает 122 специалиста из-за рубежа, которые приехали из 31 страны и составляют более 30% от всего коллектива. Это специалисты из России, Турции, Украины, Латвии и Бразилии, львиная доля которых разработчики уровня сениор, архитекторы и аналитики. Конечно, за многие годы были случаи, когда наем иностранных работников не был удачен, но большинством зарубежных специалистов мы очень довольны.
Иностранцы вносят в рабочий коллектив новое мировоззрение и свежее дыхание. В команде, где люди из разных культур, подходят к решению проблем креативнее, находя инновационные решения. Также зарубежные специалисты меняют всю жизнь коллектива на более активную, вносят энергию и эмоции, чего так не хватает сдержанным местным. Ну и местным приходится выйти из зоны комфорта, что в свою очередь повышает их эффективность. Особая ценность работников из-за рубежа в выходе компании на международный рынок. Например, расширяются знания коллектива о ситуации на рынке разных стран, законах и требованиях, знание языков и сеть контактов. Обновленный коллектив и новая атмосфера способствует хорошему настроению, с которым хочется приходить на работу каждое утро.
Зачастую предприниматели боятся нанимать на работу зарубежного специалиста из-за рисков связанных с этим. Например, наперед неизвестно на какое время работник хочет задержаться в Эстонии и не будет ли использовать предприятие как трамплин для попадания на рынок труда Европы. На самом деле, работник из-за рубежа стабильнее, чем местный сотрудник. Исследования показывают, что на данный момент, каждый четвертый местный работник меняет работу или взвешивает такое решение, поскольку происходит настоящая гонка за талантами. Зарубежные специалисты, прежде всего приехавшие из третьих стран не могут так легко сменить работу, потому что выданное им разрешение на работу связанно с конкретным предприятием. Меняя работу, они должны рассчитывать и на новый бюрократический процесс, в некоторых случаях получить новое разрешение на работу не так легко. Также большинство приняли осознанное решение переехать для работы в конкретном предприятии Эстонии, взвесив все плюсы и минусы.
Ошибочно считается что наем зарубежного специалиста значительно дороже найма местного работника. На самом деле, уже давно наем на работу местного разработчика категории сениор, архитектора или аналитика гораздо дороже, чем специалиста из-за рубежа с такими же знаниями и умениями, потому что местного квалифицированного работника зачастую нужно перекупать у бывшего работодателя за более высокую оплату труда или предлагать другие преимущества. Иностранец же хочет изменить жизнь, именно поэтому он приезжает в Эстонию – место, где начали свою работу всемирно известные Skype, ZeroTurnaround, Transferwise и его запрос зарплаты на разумном уровне. Зачастую кандидаты желают работать именно в Таллинне, и это не случайно, ведь здесь живут настоящие ИТ-гении.
Процесс найма работника из-за рубежа значительно отличается от найма местного, это правда, но на сегодняшний день государство создало ряд структур, чтобы значительно облегчить первоначальный зарубежный рекрутинг и сделать адаптацию иностранцев более легкой. Именно этот первый шаг при найме иностранца самый сложный, в законодательстве есть очень много мелочей с которыми надо ознакомиться. Программа Work in Estonia создана не только для того, чтобы привлекать на работу зарубежных специалистов в Эстонию, но и в помощь предпринимателям, прежде всего в виде консультаций. Благодаря только что открывшемуся Международному Дому мы можем сэкономить драгоценное время работников, консультирование зарубежных специалистов, оформление документов и на все остальное тратится гораздо меньше времени. Новые работники могут быстрее приступить к своим обязанностям, что приносит предприятию свою выгоду. Если в Международном Доме будут еще и выдавать документы, то большего мы и желать не можем.
Наряду с правильным оформлением необходимых документов зарубежным специалистам, вызывает большое беспокойство противостояние местных по вопросам иммиграции. Несмотря на то, что эстонское общество за последние годы изменилось и стало более открыто, иногда иностранцам трудно адаптироваться здесь. Зачастую не играет никакой роли откуда приехал человек, его культура и мировоззрение, к этому человеку изначально относятся с недоверием только из-за того, что он иностранец. К сожалению, до сих пор путают беженцев и работающих здесь специалистов, которые платят сюда свои налоги и способствуют тем самым улучшению жизни всего нашего общества.
Общественная и рабочая жизнь Эстонии могла бы уже достичь той фазы развития, когда мы все вносим свой вклад в развитие страны. Для предпринимательства и экономики наем зарубежных специалистов необходим, люди могли бы уже понять, что Эстония часть большого мира и для поддержания конкурентоспособности необходимо сотрудничество как внутри страны, так и за ее пределами. Если мы не будем привлекать зарубежных специалистов, то это угроза нашему бизнесу, потому что местных работников, которые могут вывести наш бизнес на новый уровень просто не хватит.