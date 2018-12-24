В Таллинне пройдет рождественская служба для бедных и бездомных людей

"В случае с одеждой я хотела бы подчеркнуть, что сейчас зима и некоторые попадают в ночлежки вечером, а некоторые и вовсе не попадают и им приходится жить на улице, поэтому надо смотреть, чтобы одежда была тёплой. Чаще всего нужны тёплые носки, шарфы, перчатки, шапки, тёплая обувь, спортивная одежда, но уж точно не костюм с галстуком или блузки, они не подходят", - пояснила руководитель благотворительной организации Oleviste Рийна Сольман.