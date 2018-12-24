Аварийный самолет из Таллинна привел к хаосу в Германии

В ходе тренировочного полета 28 февраля этого года самолет Smartlynx Airbus A320 неудачно приземлился. В результате столкновения с землей самолет получил столь сильные повреждения, что стал непригодным для полетов. Самолет заблокировал в Таллинском аэропорту полосу, и более четырех часов было нарушено авиасообщение.

Корпус самолета купили Вооруженные силы Германии, чтобы использовать его в качестве учебного пособия на тренировочной базе особого подразделения в Баден-Вюртемберге. Остов самолета будут использовать для отработки решения ситуаций с захватом заложников. Ночью 15 декабря корпус Airbus A320 начал свое путешествие из Таллиннского аэропорта в Германию.

Транспортировку записал на видео читатель Postimees.

Корпус самолета длиною в 34 метра загрузили на корабль, доставили по морю в порт Германии и оттуда на грузовике повезли на юг страны.

Airbus A320 до прибытия в пункт назначения в Германии.

Ставший виновником нарушения авиасообщения в Таллиннском аэропорту самолет за три километра до немецкой военной базы стал причиной еще одного происшествия. На перекрестке вблизи города Кальв у перевозившего самолет грузовика на окружной дороге произошла техническая неполадка, и корпус самолета заблокировал весь перекресток, пишет Pforzheimer Zeitung.

Самолет и грузовик вместе были в длину 60 метров. Движение на перекрестке было полностью заблокировано на несколько часов.