Пн, 24.12.2018
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Неприятный сюрприз: огромную рождественскую премию выплатили по ошибке

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Французская страховая фирма AXA случайно выплатила 4300 своим сотрудникам двойную зарплату за декабрь, и работники сочли это премией. К их большому разочарованию, им придется вернуть дополнительные деньги, пишет Reuters.

Точнее, теперь работники швейцарского офиса AXA должны выбирать: вернуть деньги или оставить себе, но остаться без январской зарплаты. В AXA не стали уточнять, о какой сумме идет речь, однако с учетом средних швейцарских зарплат общая сумма может достигать 26 млн евро.

«Могло быть и хуже, - сказал представитель AXA. - Главное, что сотрудники получили декабрьские зарплаты до Рождества».

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