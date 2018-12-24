Неприятный сюрприз: огромную рождественскую премию выплатили по ошибке

Точнее, теперь работники швейцарского офиса AXA должны выбирать: вернуть деньги или оставить себе, но остаться без январской зарплаты. В AXA не стали уточнять, о какой сумме идет речь, однако с учетом средних швейцарских зарплат общая сумма может достигать 26 млн евро.