Неприятный сюрприз: огромную рождественскую премию выплатили по ошибке
24 декабря 2018, 11:46
Французская страховая фирма AXA случайно выплатила 4300 своим сотрудникам двойную зарплату за декабрь, и работники сочли это премией. К их большому разочарованию, им придется вернуть дополнительные деньги, пишет Reuters.
Точнее, теперь работники швейцарского офиса AXA должны выбирать: вернуть деньги или оставить себе, но остаться без январской зарплаты. В AXA не стали уточнять, о какой сумме идет речь, однако с учетом средних швейцарских зарплат общая сумма может достигать 26 млн евро.
«Могло быть и хуже, - сказал представитель AXA. - Главное, что сотрудники получили декабрьские зарплаты до Рождества».