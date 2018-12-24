Что нашли в латвийских архивах КГБ?

– Обычные пользователи нашли карточку митрополита Александра или председателя Конституционного суда Латвии Бичковича, многих деятелей Атмоды (латышское национальное движение. – Прим. РС), есть там депутат Сейма от партии "Согласие" Игорь Пименов. Какой можно предсказать общественный резонанс?

– Резонанс, естественно, будет, но важно не преувеличивать значение всего этого, потому что у картотеки в данный момент, в том виде, как она выложена в интернете, отсутствует контекст. Закон предписывает до мая следующего года выложить в интернет также и некоторые другие документы КГБ, среди них те оперативные дела, которые остались в Латвии. Их не очень много, но они есть. И в них можно найти конкретные доносы этих агентов. Лучше было бы публиковать картотеку и дела одновременно. Но, естественно, полную картину мы не сможем получить и после публикации этих оперативных дел. В любом случае останется какое-то число имен, на которых есть карточки, но отсутствует какая-либо дополнительная информация.

– Каковы предпочтения по классовому происхождению, по роду занятий? Кого вербовали?

– По всему спектру общества. Например, ученых, особенно технических, вербовали в основном для 1-го отдела. Это внешняя разведка. Они ездили за рубеж на какие-то конференции и, по возможности, должны были стараться получать информацию от своих иностранных коллег, встречаться с теми латышами, которые жили на Западе, и устанавливать с ними контакты, доверительные отношения, вовлекая в совместную работу. Третий отдел КГБ Латвийской ССР, который был образован в начале 80-х годов, работал по так называемому оперативному обслуживанию МВД Латвийской ССР. Среди агентов 3-го отдела можно найти многих работников МВД. Можно даже сказать, что КГБ в Латвии во второй половине 80-х годов довольно сильно инфильтрировался в МВД, потому что замминистра, а потом даже министром внутренних дел Латвийской ССР одно время был кадровый чекист Бруно Штейнбрикс, а в самом аппарате МВД было довольно много агентов КГБ. По картотеке можно также установить, что вербовали из разных слоев общества. Были представители сферы культуры, достаточно много обычных рабочих, работников колхозов. Простой колхозник вряд ли заинтересовал бы КГБ, вероятно, интересовали люди общительные, которые легко устанавливали контакт с окружающими, то есть с помощью которых можно было получить больше информации. Журналистов тоже можно найти, в том числе и действующих, и известных сегодня. Это естественно, поскольку КГБ был инструментом не только репрессий, но и контроля над обществом, и нужна была агентура в тех слоях общества, которые считались наиболее важными.

– Мы видим, что некоторые агенты завербованы уже на первом-втором курсе вуза или ПТУ. С какой целью студенты вербовались?