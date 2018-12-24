Аэропорт Гатвик. ФОТО: PA/Scanpix

В обзоре британской прессы:

"А был ли дрон?"

"Фарс в Гатвике" - так озаглавила Times свою статью на первой полосе, в которой рассказывается о ходе расследования инцидента с беспилотниками в районе лондонского аэропорта.

По словам журналистов газеты, представители полиции теперь допускают, что никаких дронов в районе аэропорта вообще не было. И это после того, как работа транспортного узла была парализована на три дня, а более 140 тысяч пассажиров не смогли воспользоваться своими рейсами или были перенаправленны в другие аэропорты из-за сообщений о подозрительных летательных аппаратах, замеченных вблизи Гатвика.

Как заявил главный суперинтендант полиции Джейсон Тингли, вероятность того, что на самом деле эти сообщения не соответствовали действительности, рассматривалась всегда - ведь полиции приходилось полагаться на сообщения очевидцев, которые являются обычными людьми и могут ошибаться.

Однако, по словам Тингли, полиция обнаружила недалеко от аэропорта поврежденный дрон, и версия, что именно этот аппарат стал причиной транспортного коллапса, является на данный момент рабочей.

Что касается супружеской пары - Пола Гейта и Элани Керк, которые были сначала задержаны полицейскими в рамках расследования этого дела более чем на 36 часов, а затем освобождены из-под стражи, то подозрения с них были сняты после того, как начальник Гейта Джон Аллард подтвердил его алиби.

При этом, сам Аллард охарактеризовал работу полиции как ужасающую, поскольку он сразу был готов сообщить о том, что его сотрудник работал вместе с ним в тот момент, когда произошел инцидент, но никто из полиции с ним не связался.

Беспилотники в руках исламистских фанатиков

Ближневосточный корреспондент Daily Mail Лариса Браун вспоминает недавние полицейские антитеррористические расследования в Великобритании, и, ссылаясь на источники, говорит о том, что в одном случае были обнаружены наброски беспилотника, способного переносить взрывчатку, а в другом - в здании, где могли находиться сторонники "Исламского государства" (организация, запрещенная в России и ряде стран), был найден сломанный дрон.

Журналистка приходит к выводу, что исламистские фанатики в Великобритании всерьез задумываются об использовании коммерческих дронов, купленных через интернет, для терактов.

То, с какой легкостью информация о дронах парализовала работу аэропорта Гатвик, заставляет вновь задуматься о мерах предотвращения подобных угроз, если террористы решат воспользоваться такой техникой.

Однако, по словам издания, ссылающегося на мнение экспертов, маловероятно, что сейчас в Великобритании есть организации, способные создать вооруженные взрывчаткой беспилотники, поскольку это требует участия профессионалов высокого уровня.

"Относитесь к другим людям с уважением" - королева призовет нацию преодолеть разногласия

25 декабря королева Великобритании по традиции обратится к нации с рождественской речью. Daily Telegraph замечает, что несмотря на подчеркнуто политически-нейтральный характер публичных обращений королевы, в прошлом уже были примеры, когда содержавшиеся в ее речи тонкие намеки могли оказывать влияние на настроение людей, а также обозначать ее позицию по тем или иным политическим вопросам.

Так, издание вспоминает выступление королевы накануне референдума о независимости Шотландии 2014 года. Тогда королева произнесла нейтральную, на первый взгляд, фразу "я надеюсь на то, что люди очень тщательно подумают о будущем ". Средства массовой информации подхватили эти слова, представив их как однозначное выражение позиции Елизаветы II по деликатному вопросу единства страны.