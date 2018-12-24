Тысячи детей в Эстонии встретят Рождество в детдоме

В 27 семейных домах Таллиннского детдома растет более 150 детей и в каждой семье, в которой до шести детей, отмечают Рождество по-своему. «Как и в обычных семьях, у наших семей разные обычаи, но в основном украшают елки, вместе готовят. Ничего необычного нет», - говорит социальный работник Таллиннского детского дома Клаарика Каат.

В основе - детские желания

В семейных детдомах нет указаний, как праздновать Рождество. Выслушиваются пожелания и мечты детей, на основании которых работники планируют праздник. «Так, как дети объяснят, что для них Рождество и какие обычаи у них были, в соответствии с этим пробуем организовать праздник», - рассказывает она, отмечая, что у некоторых детей до попадания в детдом не было возможности отметить Рождество. В этом случае они думают вместе, какие традиции можно было бы завести.

В Таллиннском детдоме есть дети как эстонской, так и русской национальности. В основном дети с родным русским языком в семейных детдомах празднуют Рождество иначе. «Они в основном отмечают, согласно русским традициям, Рождество в начале января, хотя и сейчас (в декабре — прим.ред.) отмечают», - говорит Клаарика.

По ее словам, Рождество не обходится, безусловно, без гномиков и Деда Мороза.

«Утром проверяют тапочки, принесли ли конфеты», - рассказывает она.

Также о своих желаниях дети сообщают через письма Деду Морозу. «Дети постарше могут свои желания конкретно озвучить и знают также, кто на самом деле Дед Мороз», - говорит она, добавляя, что в случае малышей работники пытаются угадать, что им может понравиться.

Подарки с помощью пожертвований

В мешок Деда Мороза подарки попадают с помощью пожертвований, также у многих детей есть контакт со своими биологическими родственниками, которые также делают им подарки.

«Конечно, все желания выполнить невозможно, как и в обычных семьях. Мы стоим двумя ногами на земле, но до сих пор ни один ребенок не остался несчастным без подарка», - заверила Клаарика. По ее словам, один из основных помощников Деда Мороза - Благотворительный фонд SEB, который помогает исполнять мечты детей.

«У них есть такая вещь как рождественское дерево, на которое они собирают рождественские пожелания детей со всех детдомов Эстонии и вывешивают их на домашней странице», - рассказывает она, добавляя, что в большинстве случае в рождественское время работники направляют желающих пожертвовать в Благотворительный фонд SEB, чтобы они могли выбрать конкретный подарок, в приобретении которого они помогут.

Клаарика подтверждает, что желающих сделать пожертвование перед Рождеством больше, чем обычно. «Денежных пожертвований в течение года примерно столько же, но в рождественское время хочется больше дарить вещи», - говорит она.

Также хочется, по ее словам, дарить детям свое время, которое с ними проводят. «Последнее желание мы не всегда можем поддерживать, особенно в случаях, когда речь идет о разовом посещении детей. По той причине, что для ребенка важна стабильная и безопасная среда и это люди, окружающие их ежедневно», - объясняет Клаарика. Она добавляет, что с добровольцами у них все-таки долгосрочное сотрудничество, а не только посещение детей в рождественское время.

Также ее радует, что все больше делающих пожертвования начинают заранее узнавать, какие потребности есть у детдома и у детей, согласно этому планируются и подарки.

«У нас нет определенных предпочтений в отношении пожертвований, но, конечно, хорошо поддерживать детские увлечения или общие семейные мероприятия», - говорит она.

«Каждый ребенок нуждается в чувстве безопасности и близости, очень важно, чтобы они это чувствовали в среде, где они живут», - говорит она, добавляя, что любовь, близость и чувство безопасности — это то, что поддерживает здоровый дух ребенка.