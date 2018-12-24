Rus.Postimees.eeВпрокВидео Postimees: Рождество глазами Деда МорозаВидео Postimees: Рождество глазами Деда Морозаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать24 декабря 2018, 15:43 ПоделитьсяДеда Мороза ждут как взрослые, так и дети. Смотрите в видеосюжете Postimees, как выглядит Рождество глазами Деда Мороза.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвзрослыевидеосюжетдед мороздетирождество