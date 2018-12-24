Rus.Postimees.eeЭстонияФото: помогите выбрать самую красивую елку Эстонии!Фото: помогите выбрать самую красивую елку Эстонии!rus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать24 декабря 2018, 16:04Редакция Postimees публикует фотографии рождественских елок из разных городов Эстонии с комментариями городских властей, объясняющих, почему именно их елка должна победить. Голосуйте за лучшую!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьелкарождество