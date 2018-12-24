В Ивангороде уничтожили более 300 кг санкционных продуктов из Эстонии, Латвии и Литвы
24 декабря 2018, 16:07
Российская таможня уничтожила более 300 килограмм запрещенных к ввозу в РФ мясных и молочных продуктов из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, обнаруженных на складе в Ивангороде, передает Rus.ERR.
В распространенном 24 декабря сообщении управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям говорится, что всего в ходе рейда было изъято 317,7 килограммов запрещенной к ввозу продукции.
Согласно сообщению, на складе в районе Ивангорода были выявлены мясо и мясная продукция (163,2 кг) производства Эстонии, Польши, Латвии, Литвы; готовые молочные продукты (154,5 кг) производства Эстонии, Дании, Латвии, Испании, Польши.
Запрещенные к ввозу продукты были уничтожены путем сжигания.