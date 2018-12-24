Пн, 24.12.2018
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Таллиннский общественный транспорт с 2020 года может стать бесплатным для всех?

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Sõidu registreerimiseks tuleb kaarti validaatori ees viibutada. Pildil Tallinna ühistranspordis kasutusel olev validaator.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Мэр Таллинна Таави Аас сказал в интервью Harju Elu, что возможность сделать для всех жителей Эстонии бесплатный проезд в столичном общественном транспорте зависит от того, будет ли согласно государство это поддержать, передает Postimees.

«Мы обсуждали это на уровне городской управы. Когда это может произойти, тяжело прогнозировать. По той простой причине, что Таллинн не получает для организации общественного транспорта какой-либо дотации от государства. Таллиннская городская сеть обслуживает на деньги таллиннских налогоплательщиков. Жители других городов Эстонии получат бесплатный проезд за счет государственного финансирования. Это означает, что таллиннцы также внесут вклад в перевозку других жителей Эстонии. Это также причина, почему мы не предлагаем бесплатный транспорт для всех жителей Эстонии», - сказал Harju Elu Аас.

По его словам, все зависит от того, согласно ли государство, то есть все остальные эстонские налогоплательщики вкладывать в бесплатный общественный транспорт. Если эта договоренность будет достигнута, бесплатный транспорт будет действовать для всех. «Говоря о временном графике, это зависит от следующих выборов. Самое раннее бесплатный общественный транспорт для всех жителей Эстонии может появиться в 2020 новом бюджетном году.

Полностью интервью Таави Ааса можно прочитать на портале Harju Elu.

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