Таллиннский общественный транспорт с 2020 года может стать бесплатным для всех?

«Мы обсуждали это на уровне городской управы. Когда это может произойти, тяжело прогнозировать. По той простой причине, что Таллинн не получает для организации общественного транспорта какой-либо дотации от государства. Таллиннская городская сеть обслуживает на деньги таллиннских налогоплательщиков. Жители других городов Эстонии получат бесплатный проезд за счет государственного финансирования. Это означает, что таллиннцы также внесут вклад в перевозку других жителей Эстонии. Это также причина, почему мы не предлагаем бесплатный транспорт для всех жителей Эстонии», - сказал Harju Elu Аас.