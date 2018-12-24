Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии

Большинство союзников США были повергнуты в шок неожиданным решением Трампа о выводе войск из Сирии. Одним из немногих союзников, поддержавших это спорное решение, стала Турция, у которой теперь появится больше свободы для борьбы с базирующимися в Сирии курдскими формированиями, пользующимися поддержкой США.

Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне обсудили ситуацию по телефону и договорились "обеспечить координацию между военными, дипломатическими и другими представителями двух государств, чтобы избежать вакуума власти, который может возникнуть в результате злоупотребления выводом американских войск и переходной фазой в Сирии", сообщила канцелярия президента Турции.

Поздно вечером 23 декабря Трамп сообщил, что Эрдоган обещал ему искоренить остатки "Исламского государства" в Сирии. "Президент Турции Эрдоган со всей убедительностью проинформировал меня, что он уничтожит то, что осталось от "Исламского государства" в Сирии. Он человек, который может сделать это, к тому же Турция находится прямо по соседству с Сирией. Наши войска возвращаются домой!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.