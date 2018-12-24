Картина дня: сочельник, хаос из-за аварийного самолета и провалившийся под лед BMW

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Аварийный самолет из Таллинна привел к хаосу в Германии
Самолет Smartlynx Airbus A320, ставший непригодным к полетам из-за неудачного приземления в Таллиннском аэропорту в феврале этого года, на этих выходных парализовал движение на юге Германии в Баден-Вюртемберге. Читать далее...
Галерея: в Эстонии провозглашен рождественский мир
24 декабря, в сочельник по принятому у католиков и лютеран календарю, ровно в полдень провозгласили наступление рождественского мира. Читать далее...
Видео: водитель BMW решил прокатиться по льду и провалился
в Вильянди водитель внедорожника BMW X5 решил проверить, выдержит ли лед на реке автомобиль или нет. К сожалению, для двухтонного автомобиля лед оказался слишком тонким и машина провалилась. Читать далее...
Фото: серьезная авария в Тартумаа, пострадавшая застряла в машине
Сегодня в 12.08 на шоссе Тарту-Отепя-Сангасте столкнулись Volkswagen Passat и Peugeot Partner. Читать далее...
Эстонское предприятие: дешевле нанять на работу зарубежного специалиста, чем местного
Для предприятий уже не является сюрпризом критическая ситуация на рынке труда Эстонии. Так как в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится, то неизбежно приходится смотреть в сторону международного рынка труда. Читать далее...
Рига, Таллинн или Вильнюс: в каком городе установлена самая красивая рождественская елка?
Postimees предлагает выбрать, в какой из трех столиц стран Балтии установлена лучшая рождественская елка. Читать далее...
Фото: помогите выбрать самую красивую елку Эстонии!
Редакция Postimees публикует фотографии рождественских елок из разных городов Эстонии с комментариями городских властей, объясняющих, почему именно их елка должна победить. Читать далее...
Тысячи детей в Эстонии встретят Рождество в детдоме
В рождественское время у семей есть традиция собираться, чтобы провести вместе время. Но в Эстонии более 2500 сирот, Рождество которых проходит не в кругу биологической семьи, а в попечительской семье, детском доме и семейном детдоме. Читать далее...
Рождество в тюрьме: как отметят праздники тысячи заключенных?
В этом году Рождество в тюрьме встречают более 2600 заключенных, в сочельник в меню заключенных добавят традиционные рождественские блюда вроде кровяной колбасы, квашеной капусты, пипаркооков и мандаринов, в разных тюрьмах меню будет разным. Читать далее...
Праздничную атмосферу омрачит дождь? Читайте прогноз погоды на завтра
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Утром осадки в виде снега и мокрого снега распространятся на острова и северо-запад страны. Читать далее...
Неожиданно: президента Эстонии заметили в пиццерии в Ласнамяэ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 24 декабря была замечена в ласнамяэской пиццерии на улице Линнамяэ. Читать далее...