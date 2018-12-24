Картина дня: сочельник, хаос из-за аварийного самолета и провалившийся под лед BMW

Аварийный самолет из Таллинна привел к хаосу в Германии

Самолет Smartlynx Airbus A320, ставший непригодным к полетам из-за неудачного приземления в Таллиннском аэропорту в феврале этого года, на этих выходных парализовал движение на юге Германии в Баден-Вюртемберге. Читать далее...

Галерея: в Эстонии провозглашен рождественский мир

24 декабря, в сочельник по принятому у католиков и лютеран календарю, ровно в полдень провозгласили наступление рождественского мира. Читать далее...

Видео: водитель BMW решил прокатиться по льду и провалился

в Вильянди водитель внедорожника BMW X5 решил проверить, выдержит ли лед на реке автомобиль или нет. К сожалению, для двухтонного автомобиля лед оказался слишком тонким и машина провалилась. Читать далее...

Фото: серьезная авария в Тартумаа, пострадавшая застряла в машине

Сегодня в 12.08 на шоссе Тарту-Отепя-Сангасте столкнулись Volkswagen Passat и Peugeot Partner. Читать далее...

Эстонское предприятие: дешевле нанять на работу зарубежного специалиста, чем местного

Для предприятий уже не является сюрпризом критическая ситуация на рынке труда Эстонии. Так как в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится, то неизбежно приходится смотреть в сторону международного рынка труда. Читать далее...

Рига, Таллинн или Вильнюс: в каком городе установлена самая красивая рождественская елка?

Postimees предлагает выбрать, в какой из трех столиц стран Балтии установлена лучшая рождественская елка. Читать далее...

Фото: помогите выбрать самую красивую елку Эстонии!

Редакция Postimees публикует фотографии рождественских елок из разных городов Эстонии с комментариями городских властей, объясняющих, почему именно их елка должна победить. Читать далее...

Тысячи детей в Эстонии встретят Рождество в детдоме

В рождественское время у семей есть традиция собираться, чтобы провести вместе время. Но в Эстонии более 2500 сирот, Рождество которых проходит не в кругу биологической семьи, а в попечительской семье, детском доме и семейном детдоме. Читать далее...

Рождество в тюрьме: как отметят праздники тысячи заключенных?

В этом году Рождество в тюрьме встречают более 2600 заключенных, в сочельник в меню заключенных добавят традиционные рождественские блюда вроде кровяной колбасы, квашеной капусты, пипаркооков и мандаринов, в разных тюрьмах меню будет разным. Читать далее...

Праздничную атмосферу омрачит дождь? Читайте прогноз погоды на завтра

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Утром осадки в виде снега и мокрого снега распространятся на острова и северо-запад страны. Читать далее...

Неожиданно: президента Эстонии заметили в пиццерии в Ласнамяэ