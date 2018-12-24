В Центре русской культуры проходят спектакли для детей
24 декабря 2018, 17:09
Музыкальный интерактивный спектакль для всей семьи от театра «Арт-Гротеск» «Новогодние приключения Снеговика-почтовика» ждет зрителей 24 и 25 декабря в 13 и 15 часов в большом зале Центра русской культуры, передает Раэпресс.
В фойе работает «Почта Деда Мороза». Гномики раздают подарки, а у красавицы-елки всех встречают Дед Мороз, Снегурочка и другие герои сказки.
В спектакле заняты артисты театра «Арт-Гротеск» (руководитель Ольга Буйнова), танцевальная студия «Антре» (руководитель Жанна Нефедьева) и вокальная студия «Аллегро» (руководитель Светлана Заугарова).