В Центре русской культуры проходят спектакли для детей

Музыкальный интерактивный спектакль для всей семьи от театра «Арт-Гротеск» «Новогодние приключения Снеговика-почтовика» ждет зрителей 24 и 25 декабря в 13 и 15 часов в большом зале Центра русской культуры, передает Раэпресс.