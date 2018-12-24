США предупреждают: в Барселоне возможны теракты

Отмечается, что террористы могут атаковать без предупреждения. "Испания: проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспорта, в том числе автобусов, в районе Барселоны Ла Рамбла во время рождественских и новогодних праздников", – приводит Korrespondent.net сообщение Госдепа.

"Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", – подчеркнули в Госдепе.

Дополнительных деталей в ведомстве не привели.