Пн, 24.12.2018
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США предупреждают: в Барселоне возможны теракты

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Полиция в Барселоне.

ФОТО: JAVIER SORIANO/AFP/Scanpix

Госдепартамент США посоветовал американцам, которые на Рождество и Новый год планируют отправиться в Барселону, проявлять повышенную осторожность в районе бульвара Рамбла в центре города. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что террористы могут атаковать без предупреждения. "Испания: проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспорта, в том числе автобусов, в районе Барселоны Ла Рамбла во время рождественских и новогодних праздников", – приводит Korrespondent.net сообщение Госдепа. 

"Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", – подчеркнули в Госдепе. 

Дополнительных деталей в ведомстве не привели.

Напомним, в августе 2017 года в центре Барселоны произошел теракт – микроавтобус наехал на толпу людей. В результате атаки погибли 14 человек, еще более 130 получили травмы. Спустя несколько часов после этого аналогичный инцидент произошел в городе Камбрильсе, в 120 км от Барселоны.

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