Важное напоминание: скорая помощь обратилась к жителям Эстонии

По словам главного врача таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, для взрослого здорового человека переедание, как правило, не представляет опасности, однако употребление жирной пищи может навредить пожилым людям и детям, страдающим хроническими болезнями. "Если не хочется обидеть хозяйку и нужно попробовать все блюда, то жирную пищу следует закусывать, например, хлебом", - сказал Адлас.

Также, по его словам, не стоит злоупотреблять алкоголем, а старшие должны следить за тем, чтобы дети не переели сладкого. Пожилые люди, идя в гости, должны брать с собой выписанные им лекарства, например, таблетки для нормализации кровяного давления. "Самый лучший совет - выйти с семьей на улицу и дать своему телу физическую нагрузку", - отметил Адлас.