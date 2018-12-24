Важное напоминание: скорая помощь обратилась к жителям Эстонии

Скорая помощь советует во время праздников не злоупотреблять едой и алкоголем, а больше гулять и не пренебрегать физической нагрузкой, передает Virumaa Teataja со ссылкой на BNS.
По словам главного врача таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, для взрослого здорового человека переедание, как правило, не представляет опасности, однако употребление жирной пищи может навредить пожилым людям и детям, страдающим хроническими болезнями. "Если не хочется обидеть хозяйку и нужно попробовать все блюда, то жирную пищу следует закусывать, например, хлебом", - сказал Адлас.
Также, по его словам, не стоит злоупотреблять алкоголем, а старшие должны следить за тем, чтобы дети не переели сладкого. Пожилые люди, идя в гости, должны брать с собой выписанные им лекарства, например, таблетки для нормализации кровяного давления. "Самый лучший совет - выйти с семьей на улицу и дать своему телу физическую нагрузку", - отметил Адлас.