Видео: в России загадочный "метеорит" снес сопку и построил плотину

Как предполагают, небесное тело упало еще несколько дней назад, но спасатели смогли добраться до места только сейчас, сообщает "Хабаровский край сегодня" 24 декабря со ссылкой на главу Верхнебуреинского района Алексея Маслова.

"Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, сейчас к месту выдвинулись две группы, одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области. У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации", - рассказал Маслов. По его словам, на Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины.

Русло Буреи, по предварительным данным специалистов, засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, примерно в 70 км от поселка Чекунда. О происшествии уже доложили министру МЧС, к оценке обстановки привлекли космические спутники.

По словам Маслова, если завал на реке даст подъем воды и это будет грозить подтоплением поселков, в районе объявят режим ЧС.

Первым обрушенную скалу заметил охотник, рассказал глава Чекундинского сельского поселения Александр Зацемирный. "Изначально он поехал в те места еще около недели назад, но не смог проехать, так как лед на реке был разрушен, это было очень странно, никто не понял причин. Затем он все-таки добрался туда в минувшую в пятницу и уже тогда заснял все произошедшее. Сейчас он на месте происшествия в качестве проводника у группы спасателей", - пояснил Зацемирный.

"Сопки голые, все поулетало. Вон Бурея и вон Бурея, а вот это горы посреди моря", - рассказывает автор видео, судя по всему, тот самый охотник, приведший на место спасателей.

Местные жители ничего не видели, никакого шума не слышали. "Что стало причиной обвала - будут выяснять специалисты, а мы пока лишь теряемся в догадках. Кто-то согласен, что это метеорит, кто-то уверен, что это ступени ракеты и так далее", - отметил "Хабаровскому краю сегодня" Зацемирный. Есть версия, что причиной произошедшего послужил обычный оползень, пишет "Комсомольская правда".